Минобрнауки заявило о смене ректора Института Пушкина после выявленных нарушений

Минобрнауки: ректор Института Пушкина уволена после выявленных нарушений

Министерство науки и высшего образования РФ в своем Telegram-канале подтвердило информацию о смене ректора Государственного института русского языка (ГосИРЯ) имени Пушкина на фоне связанного с мигрантами скандала.

Уточняется, что прошедшая в Институте проверка показала ненадлежащий контроль за проведением экзамена по русскому языку как иностранному. Исполняющим обязанности ректора вместо Натальи Трухановской назначен Никита Гусев, который занимал должность проректора МГУ. «Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему язык», — подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков.

О том, что Трухановскую уволили после коррупционного скандала, стало известно ранее 19 апреля. В вузе тогда рассказали, что им показали только приказ о назначении Гусева, но не документ об увольнении Трухановской. Сотрудники Института сообщили представителям министерства, что Трухановская взяла больничный и не была ознакомлена с приказом.

Московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком. По делу проходят пятеро подозреваемых, у них по местам жительства и работы прошли обыски, изъяты документы, подтверждающие причастность к совершению преступлений.