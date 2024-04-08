В Институте русского языка имени Пушкина вскрыли аферу с незаконной миграцией

СК задержал сотрудников Института русского языка им. Пушкина по делу о миграции

Московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В рамках расследования дела по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ задержаны несколько сотрудников учреждения.

По версии следствия, группой лиц была организована незаконная выдача иностранцам сертификатов о владении русским языком и знании истории и основ законодательства России для предоставления в МВД с целью легализации пребывания в стране. По делу проходят пятеро подозреваемых, у них по местам жительства и работы прошли обыски, изъяты документы, подтверждающие причастность к совершению преступлений.

Следователи намерены вскоре предъявить им обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.

В СК указали, что расследуется еще два уголовных дела о выдаче иностранным гражданам фальшивых сертификатов о владении русским языком.