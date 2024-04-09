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19:47, 9 апреля 2024Силовые структуры

Сотрудницу российского института поместили под домашний арест по уголовному делу

Суд в Москве поместил под домашний арест экс-сотрудницу института русского языка
Начало событий в новости В Институте русского языка имени Пушкина вскрыли аферу с незаконной миграцией

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Черемушкинский районный суд Москвы поместил под домашний арест бывшую сотрудницу Государственного института русского языка имени Пушкина Марину Бальбурову по делу о незаконной выдаче сертификатов мигрантам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Женщина обвиняется по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, она пробудет под домашним арестом до 8 июня. Известно, что экс-сотрудница института вместе с другими фигурантами уголовного дела помогла незаконно пребывать в России как минимум 464 мигрантам.

Московские следователи завели уголовное дело о незаконной миграции и выдаче поддельных сертификатов о владении русским языком в понедельник, 8 апреля. В рамках расследования были задержаны несколько сотрудников института.

Ранее правоохранители в Санкт-Петербурге задержали пятерых подозреваемых по делу об организации нелегальной миграции иностранных граждан в Россию за деньги. Среди них оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из местных университетов и его заместитель, а также работницы сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы.

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      Олеся Мицкевич
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