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09:42, 29 марта 2024Силовые структуры

В России задержали пятерых подозреваемых в организации нелегальной миграции

В Санкт-Петербурге по делу о махинациях с мигрантами задержали 5 подозреваемых

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали пятерых подозреваемых по делу об организации нелегальной миграции иностранных граждан в Россию за деньги. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Среди задержанных оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из местных университетов и его заместитель, а также работницы сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста для трех фигурантов и в виде запрета определенных действий для остальных.

По предварительным данным, за 15 тысяч рублей коммерческая фирма с привлечением сотрудников университета обеспечивала фиктивную сдачу экзамена на знание российского языка и основ законодательства РФ. В последующем выданный ими документ использовался для постановки иностранцев на миграционный учет.

Уточняется, что ежемесячно участники махинации получали около 7,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Уфе инспектор отделения по вопросам миграции районного отдела полиции незаконно поставил на учет 500 мигрантов за взятку в 260 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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