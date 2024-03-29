В России задержали пятерых подозреваемых в организации нелегальной миграции

В Санкт-Петербурге по делу о махинациях с мигрантами задержали 5 подозреваемых

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали пятерых подозреваемых по делу об организации нелегальной миграции иностранных граждан в Россию за деньги. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Среди задержанных оказались руководитель Центра языкового тестирования одного из местных университетов и его заместитель, а также работницы сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста для трех фигурантов и в виде запрета определенных действий для остальных.

По предварительным данным, за 15 тысяч рублей коммерческая фирма с привлечением сотрудников университета обеспечивала фиктивную сдачу экзамена на знание российского языка и основ законодательства РФ. В последующем выданный ими документ использовался для постановки иностранцев на миграционный учет.

Уточняется, что ежемесячно участники махинации получали около 7,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Уфе инспектор отделения по вопросам миграции районного отдела полиции незаконно поставил на учет 500 мигрантов за взятку в 260 тысяч рублей.

