Российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку

СК обвинил экс-полицейского из Уфы в постановке на учет 500 мигрантов за взятки

В Уфе инспектор отделения по вопросам миграции районного отдела полиции незаконно поставил на учет 500 мигрантов за взятку в 260 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий. Он заключен под стражу.

По данным следствия, в период с апреля по октябрь 2017 года обвиняемый получил 260 тысяч рублей от двух граждан за легализацию в стране свыше 500 иностранцев на основании поддельных документов об их регистрации и уплаты авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов. В результате в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 миллиона рублей.

В 2019 году инспектора уволили из органов внутренних дел в связи с совершением им поступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии суд приговорил бывшего начальника отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков к десяти годам лишения свободы и штрафу в 1,9 миллиона рублей за получение взятки от наркоторговцев.

