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17:05, 15 февраля 2024Силовые структуры

Бывший полицейский получил десять лет колонии за взятку от наркоторговцев

В Удмуртии экс-полицейского осудили на 10 лет за взятку от наркоторговцев

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Глазовский районный суд Удмуртии приговорил бывшего начальника отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков
к десяти годам лишения свободы и штрафу в 1,9 миллиона рублей за получение взятки от наркоторговцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Экс-полицейский признан виновным в совершении трех эпизодов по статье о получении взятки в крупном размере с вымогательством взятки. Он лишен права шесть лет занимать должность на государственной службе в правоохранительных органах и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), фигурант получил взятку на сумму более 900 тысяч рублей от трех мужчин, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств. Таким образом наркодилеры хотели откупиться от привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника отдела полиции полковника Сергея Аведисова к году лишения свободы условно за превышение должностных полномочий.

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      Анна Габай
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