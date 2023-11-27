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20:46, 27 ноября 2023Силовые структуры

Высокопоставленный полицейский заставлял подчиненного ремонтировать ему дом

В Ростове-на-Дону осудили полковника, заставлявшего подчиненного делать ремонт

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника отдела полиции полковника Сергея Аведисова к году лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Аведисову также запретили в течение двух лет занимать определенные должности в государственных органах. Его преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский заставлял своего заместителя подполковника Владимира Дрейзина ремонтировать дом и машину. Делал подчиненный это за свои деньги.

Ранее в Ухте (Республика Коми) пьяный подполковник полиции пытал 50-летнюю женщину на месте расправы над ее сожителем, требуя признаться в преступлении. Дело в отношении него возбудили только через полгода. Он проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

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