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10:46, 19 апреля 2024Россия

Ректора российского вуза уволили после связанного с мигрантами скандала

«Известия»: ректора Института Пушкина уволили после скандала с тестами мигрантов

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Ректора Государственного института русского языка (ГосИРЯ) имени Пушкина Наталью Трухановскую уволили после коррупционного скандала, связанного с тестами мигрантов. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, ссылающегося на неназванного сотрудника ГосИРЯ, представители министерства науки и образования приехали в вуз рано утром 19 апреля вместе с временым главой института — в качестве врио был выбран экс-проректор МГУ Никита Гусев.

В вузе добавили, что им показали лишь приказ о назначении Гусева, но не документ об увольнении Трухановской. Сотрудники Института сообщили представителям министерства, что Трухановская взяла больничный и не была ознакомлена с приказом.

Ранее сообщалось, что московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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