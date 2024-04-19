Ректора российского вуза уволили после связанного с мигрантами скандала
Ректора Государственного института русского языка (ГосИРЯ) имени Пушкина Наталью Трухановскую уволили после коррупционного скандала, связанного с тестами мигрантов. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, ссылающегося на неназванного сотрудника ГосИРЯ, представители министерства науки и образования приехали в вуз рано утром 19 апреля вместе с временым главой института — в качестве врио был выбран экс-проректор МГУ Никита Гусев.
В вузе добавили, что им показали лишь приказ о назначении Гусева, но не документ об увольнении Трухановской. Сотрудники Института сообщили представителям министерства, что Трухановская взяла больничный и не была ознакомлена с приказом.
Ранее сообщалось, что московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком.