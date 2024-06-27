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13:31, 27 июня 2024Силовые структуры

«Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

Глава СКР Бастрыкин считает нужным изменить миграционную политику в РФ

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране. С соответствующим призывом он выступил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы

Александр Бастрыкинглава СКР

По словам Бастрыкина, работодателям при привлечении иностранцев к выполнению трудовых обязанностей следует руководствоваться вопросами нацбезопасности. Кроме того, необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого, убежден глава ведомства.

В настоящее время география миграционной преступности в России расширяется, отметил Бастрыкин. По его словам, значительное число подобных преступлений зафиксировано, в частности, в Самарской, Челябинской, Тамбовской, Кемеровской и Пензенской областях, а также в Алтайском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату парламента

Рассуждая на тему миграционной политики, Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой». Глава СКР поинтересовался, заинтересованы ли в Госдуме решением проблемы миграционного кризиса. Он также спросил у присутствующих, есть ли среди них депутат. Откликнулся один человек.

«Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят нашей "Государственной дурой"», — поинтересовался Бастрыкин, после чего в зале рассмеялись.

Депутатом, с которым общался Бастрыкин, оказалась Сардана Авксентьева. Она ответила, что над данным вопросом ведется работа.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В зону СВО отправили 10 тысяч мигрантов с российскими паспортами

Бастрыкин подчеркнул, что важно синхронизировать процедуры получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

По словам главы СКР, в октябре 2023 года в Следственном комитете была создана специальная группа. В ходе рейдов было задержано более 30 тысяч человек, которые получили российское гражданство, однако не пожелали встать на воинский учет. В результате около 10 тысяч мигрантов стали участниками спецоперации на Украине.

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При этом точное число иностранцев, находящихся в России, остается неизвестным, отметил Бастрыкин. Вместе с тем за 2023 год количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 32 процента, особо тяжких — на 26 процентов, преступлений экстремистского характера — на 147 процентов, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 27 процентов.

Мы должны, мне кажется, честно сказать сами себе: а чего мы добиваемся? С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну?

Александр Бастрыкинглава СКР

«Это, может быть, экономическая политика, когда нам говорят, что мы не можем обойтись без мигрантов. Это, может быть, какие-то политические соображения, о которых мы не догадываемся, но они существуют. Самое главное — начать говорить правду, что мы хотим получить в результате», — подчеркнул глава СКР.

Бастрыкин отметил, что мигранты, получившие гражданство России, «пополняют ряды наших тыловых подразделений», которые строят укрепительные сооружения.

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      Варвара Кошечкина
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