Глава СКР призвал к изменению миграционной политики в России

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в РФ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СК выступил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). «Самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — отметил он.

Он добавил, что работадателям необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности при привлечении на работу мигрантов. Кроме того, важно разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого, считает Бастрыкин.

Ранее Глава СКР предложил лишать гражданства мигрантов, которые отказываются участвовать в специальной военной операции (СВО). «Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — пояснил он.

Помимо этого, он также озвучил предложение СК организовать на пунктах пропуска через границу обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев при въезде и выезде.