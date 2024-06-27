В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантов

Бастрыкин сообщил об отправке на СВО 10 тысяч мигрантов, получивших паспорта РФ

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал о важности синхронизации процедуры получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет. Об этом в среду, 27 июня, сообщает Telegram-канал СКР.

По словам Бастрыкина, в октябре 2023 года в СКР была создана специальная группа. Благодаря ее работе более 30 тысяч так называемых новых россиян поставлены на воинский учет. 10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО.

16 августа 2023 года полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. У всех доставленных в комиссариаты уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.