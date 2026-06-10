Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:35, 10 июня 2026Моя страна

«Медвежье» свидетельство диалога древних культур нашли в Сибири

Уникальную бронзовую бляху с медведями нашли в могильнике в Алтайском крае
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: EvGavrilov / Shutterstock / Fotodom

Уникальные свидетельства диалога древних культур I тысячелетия н.э. нашли в Алтайском крае, рассказали в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

В ходе исследований на могильнике Чумыш-Перекат была найдена бронзовая бляха, датируемая VII–VIII веками. На ней изображены три медведя в «жертвенной позе» (головы уложены между передними лапами). Такие обереги типичны для охотничьих культов народов таежной зоны (от Урала до Енисея), но эта находка — самая южная из известных в Сибири, пояснили в ИИМК.

Бляху нашли в могиле пожилой женщины. Вместе с «северным» медвежьим оберегом там лежали украшения типично «южного», кочевнического облика — подвески-псевдоколты и ременные бляшки.

Археологи, таким образом, отмечают встречу в одном могильнике черт двух культур и свидетельство диалога традиций лесного Севера и кочевого Юга. Вероятно, местные кочевники тогда делали первые шаги на север и мирно соседствовали с местным населением. Ученые планируют провести палеогенетические исследования, чтобы узнать происхождение этих людей и их степень родства.

Ранее в Красноярском крае нашли погребение элиты возрастом более тысячи лет вместе с частями коня и конским снаряжением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Голливуд предлагал ей контракт на десятки картин». Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина

    В России назвали способ избежать массовых налетов ВСУ

    Рыбаки выловили «клад» с осьминогом-гигантом в России

    Раскрыт возможный план атак Украины на Крым

    Москву назвали мировым лидером по развитию современного транспорта

    Эмин Агаларов устал от лая собак соседа и купил его участок

    Турист напал на мужчину на костылях из-за шезлонга и упрекнул в отсутствии члена

    Победа сборной России над Тринидадом и Тобаго принесла игроку почти 14 миллионов рублей

    На дорогах Узбекистана появится «йўлчироқ»

    Московских адвокатов призвали к скромности и отказу от некоторых привычек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok