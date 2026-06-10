«Медвежье» свидетельство диалога древних культур нашли в Сибири

Уникальную бронзовую бляху с медведями нашли в могильнике в Алтайском крае

Уникальные свидетельства диалога древних культур I тысячелетия н.э. нашли в Алтайском крае, рассказали в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

В ходе исследований на могильнике Чумыш-Перекат была найдена бронзовая бляха, датируемая VII–VIII веками. На ней изображены три медведя в «жертвенной позе» (головы уложены между передними лапами). Такие обереги типичны для охотничьих культов народов таежной зоны (от Урала до Енисея), но эта находка — самая южная из известных в Сибири, пояснили в ИИМК.

Бляху нашли в могиле пожилой женщины. Вместе с «северным» медвежьим оберегом там лежали украшения типично «южного», кочевнического облика — подвески-псевдоколты и ременные бляшки.

Археологи, таким образом, отмечают встречу в одном могильнике черт двух культур и свидетельство диалога традиций лесного Севера и кочевого Юга. Вероятно, местные кочевники тогда делали первые шаги на север и мирно соседствовали с местным населением. Ученые планируют провести палеогенетические исследования, чтобы узнать происхождение этих людей и их степень родства.

Ранее в Красноярском крае нашли погребение элиты возрастом более тысячи лет вместе с частями коня и конским снаряжением.