Тысячелетнее погребение элиты вместе с конем нашли в Сибири

В Красноярском крае нашли погребение элиты возрастом более 1000 лет вместе с частями коня

В Красноярском крае нашли погребение элиты возрастом более тысячи лет вместе с частями коня и конским снаряжением, рассказали в Институте истории материальной культуры РАН со ссылкой на материалы Новосибирского государственного университета (НГУ).

Захоронение обнаружено в могильнике Саяны-Пограничное-4, который входит в состав группы археологических памятников, выявленных в долине реки Иджим на юге края. Хоронили в нем на протяжении нескольких тысячелетий начиная с эпохи бронзы.

Один из курганов содержал непотревоженное средневековое погребение взрослой женщины с новорожденным ребенком. Их погребение сопровождалось редкой ритуальной практикой — помещением в могилу так называемой шкуры коня (черепа и конечностей животного вместе со шкурой). Однако главной находкой здесь стал представительный набор конского снаряжения из 78 предметов. Как отметил руководитель экспедиции доктор исторических наук Андрей Поляков, это явно не рядовое погребение, а погребение человека с высоким социальным статусом.

В числе предметов найдена пара стремян, одно из которых богато орнаментировано серебряной проволокой по железу. Орнамент выполнен в стилистике китайского декоративного искусства периода поздней Тан (860–907 годы). Также обнаружены железные удила с витыми звеньями и бронзовыми позолоченными кольцами, редкие псалии из позолоченной бронзы и другие многочисленные украшения. Заведующий лабораторией гуманитарных исследований НГУ Олег Митько назвал набор предметов очень архаичным и редким сочетанием для региона.

Найденные предметы не дают однозначного ответа на вопрос об этнической принадлежности погребенной. Уточняется лишь, что погребение относится ко второй половине IX — X веков.

Ранее при раскопках кургана в Омской области археологи нашли скелет человека, похороненного в уникальной для этой местности позе.

