Стала известна причина госпитализации бывшего российского вице-губернатора

Бывший вице-губернатор Чемезов заявил о раке после своей госпитализации

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов заявил об онкологии после своей экстренной госпитализации. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, экс-чиновник уже знал о заболевании. Сейчас оно находится в ремиссии. Тем не менее мужчина должен соблюдать специальную диету и принимать пищу раз в три часа.

Об экстренной госпитализации Чемезова с допроса стало известно в понедельник, 29 сентября. Причиной беспокойства стала резкая боль в животе. После обследования его увезли из больницы обратно в отдел.

Бывший вице-губернатор был задержан через несколько дней после своей отставки. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве — показания против экс-чиновника дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

