15:29, 29 сентября 2025

Бывшего вице-губернатора российского региона госпитализировали с допроса

Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова госпитализировали с допроса
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был экстренно госпитализирован с допроса. Об этом сообщает Baza.

Причиной стала резкая боль в животе. По данным защиты, у Чемезова диагностировано хроническое заболевание, что подтверждают документы.

Бывшего вице-губернатора отправили в отставку 25 сентября, а через четыре дня задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Показания против чиновника дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Сам Чемезов отказался признавать вину.

