12:25, 29 сентября 2025

Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов не признает вину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов не признает вину в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

В адвокатской группе Lawguard заявили, что во время допроса Чемезов отказался признавать вину. 27 сентября его вызвали повесткой на утро 29 сентября в полицейский отдел. Там его и задержали.

Бывшего уральского вице-губернатора отправили в отставку 25 сентября. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Показания против Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

