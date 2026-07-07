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17:09, 7 июля 2026Путешествия

Отдыхающий на пляже мужчина перепутал женщину со своей женой, ударил ее и попал на видео

The Sun: Ревнивый мужчина спровоцировал массовую драку на пляже в Доминикане
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Ревнивый мужчина перепутал женщину со своей супругой, ударил ее и спровоцировал массовую драку на побережье в Доминикане. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел на пляже острова Саона 3 июля. По словам очевидцев, отдыхающий увидел якобы свою партнершу, разговаривающей с другим мужчиной, и одним ударом повалил ее на песок. Когда пострадавшая подняла глаза, и ревнивец понял, что перед ним незнакомка, он не принес извинений и бросился на мелководье к своей жене, затем принялся ее избивать. В ссору вмешались свидетели.

На опубликованное в сети видео попал момент, как на агрессора набрасываются возмущенные его поведением очевидцы. Полиция подтвердила, что начала расследование инцидента. Об арестах информации нет.

Ранее мигрант избил туриста, обокрал его и оставил лежать на улице без сознания. Кража произошла у отеля в Бенидорме, Испания.

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