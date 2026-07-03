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18:05, 3 июля 2026Путешествия

Мигрант избил туриста, обокрал его и оставил лежать на улице без сознания

The Sun: Мигрант ударил туриста и обокрал его возле отеля в Испании
Елизавета Гринберг (редактор)

Мигрант избил туриста, обокрал его и, оставив лежать на улице без сознания, скрылся вместе с сообщником. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 28 июня в Бенидорме (Испания). 67-летний британец вышел из отеля, и, как видно на кадрах, обратился к стоящему неподалеку молодому человеку, вероятно, за помощью. Тот ударил мужчину в лицо, от чего последний упал. Злоумышленник воспользовался этим, порылся в его карманах и сбежал вместе с сообщником и украденным. Турист же остался лежать на асфальте без сознания.

Позже полиции удалось вычислить сообщников. Ими оказались братья 19 и 21 года из Румынии. Их задержали и предъявили обвинения в насильственном ограблении, нападении и краже.

Ранее на испанском курорте Бенидорм британская туристка лишила жизни подругу. В полицию обратился знакомый путешественниц.

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