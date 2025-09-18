Путешествия
20:02, 18 сентября 2025
Путешествия

Туристка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте

The Sun: Пенсионерка задушила подругу кабелем на отдыхе в Бенидорме
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: neme_jimenez / Shutterstock / Fotodom  

Британская пенсионерка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте. Об этом сообщает газета The Sun.

Уточняется, что трагедия произошла в испанском городе Бенидорм. В полицию обратился знакомый двух британских путешественниц. Он нашел одну из них бездыханной на полу в квартире, с обмотанным вокруг шеи кабелем. Подозреваемая в преступлении 64-летняя туристка самостоятельно сдалась экстренным службам, ее задержали на месте. Кабель был передан судебно-медицинским экспертам для дальнейших проверок.

Ранее пассажир Frontier Airlines во время полета заявил о падении самолета, а потом напал на стюардессу. Он попытался задушить сотрудницу авиакомпании, но ему удалось помешать.

