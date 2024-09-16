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16:07, 16 сентября 2024Путешествия

Пассажир во время полета заявил о падении самолета и попытался задушить стюардессу

CNN: пассажир Frontier Airlines заявил о падении самолета и ударил стюардессу

Фото: RÃ¼diger WÃ¶lk / imago-images.de / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Frontier Airlines во время полета заявил о падении самолета, а потом напал на стюардессу. Подробностями истории поделилось издание CNN.

Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из округа Ориндж в Сан-Франциско, Калифорния. 30-летний житель города Фримонт Чарльз Энджел Сальва вынул кислородную маску из отсека для ручной клади, а затем начал кричать: «Мы все отправимся в ад» и «Этот самолет падает».

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Когда бортпроводники попытались усмирить американца, он около шести раз ударил по ноге стюардессу, оставив на ее теле синяки, а потом попытался задушить ее коллегу. В итоге пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Онтарио в округе Сан-Бернардино.

По данным прокуратуры США, если Сальву признают виновным во вмешательстве в действия экипажа, ему грозит наказание до 20 лет тюрьмы.

В начале июня пьяный пассажир авиакомпании Delta напал на стюардессу из-за отказа в дополнительной выпивке и сигаретах. Дебошир порвал бортпроводнице форму.

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      Алина Черненко
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