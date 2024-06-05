Пьяный пассажир напал на стюардессу из-за отказа в выпивке и сигаретах

New York Post: пассажир напал на стюардессу Delta и пошел под суд

Пьяный пассажир авиакомпании Delta напал на стюардессу из-за отказа в дополнительной выпивке и сигаретах и пошел под суд. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что 44-летний Шашар Бивас из Лонг-Айленда приговорен к шести месяцам тюремного заключения и должен явиться в суд до 2 августа. Он также обязан выплатить штраф в размере 9,5 тысячи долларов.

Инцидент произошел в мае 2023 года на рейсе из Тель-Авива в Нью-Йорк. Бивас был пьян, но заказал еще спиртное, а также хотел покурить сигареты на борту. Получив отказ от стюардессы, он ударил кулаком холодильник, а затем и вовсе напал на собеседницу. Мужчина порвал бортпроводнице форму.

Ранее другой буйный пассажир закурил сигарету на рейсе Jet2 и отказался следовать правилам безопасности. Его вывели из самолета под аплодисменты попутчиков.