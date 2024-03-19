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09:03, 19 марта 2024Путешествия

Курившего сигареты в самолете дебошира задержали под аплодисменты попутчиков

Пассажир Jet2 закурил на борту сигарету, устроил дебош и был задержан

Кадр: TikTok

Пассажир авиакомпании Jet2 устроил дебош на борту самолета и был задержан полицией под аплодисменты попутчиков. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Уточняется, что утром 15 марта рейс следовал из Эдинбурга в Тенерифе, однако пилоты были вынуждены совершить посадку на португальском острове Порто-Санто. Причиной стало поведение пассажира, который закурил сигарету на борту воздушного судна и отказывался подчиняться правилам безопасности.

Предполагается, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он «вел себя позорно».

Ранее пассажирка самолета Jetstar, следовавшего из Мельбурна на Бали, устроила дебош в самолете и сорвала рейс. Среди попутчиков женщина прослыла «пассажиркой из ада».

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      Зарина Дзагоева
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