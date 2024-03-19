Курившего сигареты в самолете дебошира задержали под аплодисменты попутчиков

Пассажир Jet2 закурил на борту сигарету, устроил дебош и был задержан

Пассажир авиакомпании Jet2 устроил дебош на борту самолета и был задержан полицией под аплодисменты попутчиков. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Уточняется, что утром 15 марта рейс следовал из Эдинбурга в Тенерифе, однако пилоты были вынуждены совершить посадку на португальском острове Порто-Санто. Причиной стало поведение пассажира, который закурил сигарету на борту воздушного судна и отказывался подчиняться правилам безопасности.

Предполагается, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он «вел себя позорно».

Ранее пассажирка самолета Jetstar, следовавшего из Мельбурна на Бали, устроила дебош в самолете и сорвала рейс. Среди попутчиков женщина прослыла «пассажиркой из ада».