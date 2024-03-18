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14:04, 18 марта 2024Путешествия

Женщина устроила дебош в самолете и прослыла «пассажиркой из ада»

Daily Mail: пассажирка Jetstar устроила дебош на рейсе на Бали

Пассажирка самолета Jetstar, следовавшего из Мельбурна на Бали, устроила дебош в самолете и сорвала рейс. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Как пишет издание, среди попутчиков женщина прослыла «пассажиркой из ада». Она подумала, что у нее украли телефон, начала кричать на персонал и других путешественников, постучалась в кабину пилотов. Когда пожилой мужчина сделал замечание дебоширке, она оскорбила его и разбила ему очки.

Участники рейса также рассказали, что обратили внимание на женщину еще до посадки в самолет — она пинала урны и вела себя неадекватно. Из-за нештатной ситуации на борту пилоты решили вернуться в Мельбурн. Авиакомпания извинилась перед клиентами и пообещала оплатить еду и размещение в отеле.

Ранее пассажир авиакомпании Alaska Airlines попытался вломиться в кабину пилотов во время полета и пошел под суд. Мужчина несколько раз вставал с места и ломился к пилотам. Члены экипажа и остальные пассажиры совместными усилиями схватили дебошира и связали ему руки. После приземления мужчину задержали.

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      Мария Борисова
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