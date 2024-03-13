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17:13, 13 марта 2024Путешествия

Пассажир самолета попытался вломиться в кабину пилотов и пошел под суд

Пассажир самолета Alaska Airlines попытался вломиться к пилотам во время полета

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажир авиакомпании Alaska Airlines попытался вломиться в кабину пилотов во время полета и пошел под суд. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в самолете, следовавшем из Сан-Диего в Вашингтон. Мужчина по имени Натан Джонс несколько раз вставал с места и ломился к пилотам. Члены экипажа и остальные пассажиры совместными усилиями схватили дебошира, связав ему руки. Тогда Джонс объяснил, что делал это ради «проверки», однако неизвестно, что именно он собирался проверить.

После приземления мужчину задержали. Среди его вещей нашли тетради с записями по управлению самолетом. Выяснилось, что Джонс учится на пилота. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее летевшая в Сочи пассажирка обругала матом попутчиков и бортпроводников, подралась с сотрудниками полиции и была снята с рейса. Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в популярный курортный город из Москвы, во время посадки пассажиров.

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      Зарина Дзагоева
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