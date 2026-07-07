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17:01, 7 июля 2026Бывший СССР

Кнутов рассказал о последствиях уничтожения украинских АЗС

Военный эксперт Кнутов: Уничтожение ВС РФ украинских АЗС кратно осложняет переброску ВСУ
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» высказался о последствиях ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинским автомобильно-заправочным станциям (АЗС). Так, с 25 июня по 7 июля было уничтожено не менее 37 АЗС.

Спикер отметил, что ВС РФ уничтожили все заправки на трассе ХарьковДнепропетровск, по которой ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Он обратил внимание, что особую активность украинские силы показывают во время наступлений Российской армии, например в Харьковской или Сумской областях.

Кнутов подчеркнул, что отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений. По его словам, украинские военные будут возить с собой топливозаправщики, которые российские бойцы смогут выводить из строя воздушными атаками.

Эксперт уточнил, что Россия бьет по АЗС только на ключевых дорогах. Он призвал усилить работу по хранилищам бензина в том числе на правом берегу Днепра. «Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удары по АЗС и цистернам с топливом на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.

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