Российские военные нанесли удары по АЗС в подконтрольной ВСУ части ДНР

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по АЗС в подконтрольной ВСУ части ДНР

Вооруженные силы России нанесли удары по автозаправочным станциями (АЗС) и цистернам с топливом в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР. В частности, в Краматорске, сообщило Минобороны России.

Ведомство также опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры. Удары наносились расчетами центра «Рубикон».

«Минобороны России опубликовало кадры поражения автозаправочных станций и цистерн с топливом в пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной», — говорится в заявлении.

Как уточняется, объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций после ударов ВС России.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины за полторы недели лишились 37 автомобильных заправочных станций. Успешные поражения станций также подтверждают украинские паблики.