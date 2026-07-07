Силовики сообщили об уничтожении всех АЗС на севере Черниговской области

В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих АЗС

В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций (АЗС) после ударов ВС России. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.

«В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций», — уточнили силовики.

Ранее стало известно, что у Вооруженных сил Украины на основных маршрутах в Сумской области в результате ударов ВС РФ не осталось АЗС. До этого «Нафтогаз» сообщила о крупных пожарах и значительных разрушениях на объектах энергетики в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины за полторы недели лишились 37 автомобильных заправочных станций. Успешные поражения станций также подтверждают украинские паблики.