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17:09, 7 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта тактика Зеленского на саммите НАТО после потери Константиновки

Марочко: Зеленскому не с чем ехать на саммит НАТО после потери Константиновки
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не с чем ехать на саммит НАТО после потери Константиновки. О том, как пройдет предполагаемая встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, в беседе с «Царьградом» предположил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Зеленский попытается перебить эту информационную повестку.

«Зеленскому что-то нужно в срочном порядке предпринимать. Это, кстати, очень опасный фактор. На этой неделе вполне возможны какие-то серьезные акты со стороны украинских боевиков, которые должны перебить весь этот "негатив" константиновский. Сейчас Зеленскому не с чем ехать к Трампу», — заявил собеседник.

Украинский лидер собирался ехать на саммит с «победными реляциями», однако фактически едет с поражением, что напрямую скажется на переговорах, в том числе с Трампом. По мнению Марочко, Зеленский в любом случае найдет способ «выклянчить денег».

Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. В нем примут участие представители 32 государств — членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

3 июля ВС России взяли под контроль Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории региона.

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