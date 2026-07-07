Вероятность всплеска продаж вторички в России оценили

Депутат Аксененко: До конца года резкого роста продаж вторичного жилья не предвидится

Всплеска продаж вторичного жилья в России до конца года не предвидится. Такой прогноз «Газете.Ru» дал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Во втором полугодии, по словам депутата, рынок готового жилья останется «рынком взвешенных и рациональных решений»: до конца года покупателям стоит обращать внимание не на краткосрочные колебания цен, а на соотношение ценника, ипотечной нагрузки и возможностей семейного бюджета. Случившийся в первой половине 2026-го рост спроса произошел на фоне ужесточения условий финансирования и сокращения доступности льготной ипотеки, пояснил Аксененко. Кроме того, сказался ценовой разрыв между первичным и вторичным рынком: во многих городах готовое жилье намного доступнее новостроек, что играет существенную роль при принятии решения о покупке.

Устойчивый спрос на готовые объекты сохранится до конца 2026-го, но резкого роста активности не произойдет, уверен парламентарий. И если в востребованных локациях и качественном жилом фонде цены останутся на прежнем уровне, то в тех районах, где цены на объекты не будут соответствовать возможностям покупателей, продавцы будут чаще соглашаться на торг. Рынок будет возвращаться к сбалансированной модели ценообразования, где во главе угла будет стоять реальная платежеспособность покупателей, заявил Аксененко.

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