Россияне назвали самый желанный формат квартир

«ФЛИП»: 68 % покупателей хотели бы приобрести двухкомнатную квартиру

Самым желанным форматом жилья в России является двухкомнатная квартира. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Как показывает статистика, двушки со средним метражом около 55 квадратных метров рассматривают для себя 68 процентов потенциальных покупателей. Таким образом, двухкомнатные квартиры потеснили с первого места рейтинга компактные однушки и студии, и такую тенденцию аналитики объясняют сменой приоритетов у покупателей: в текущих экономических реалиях россияне отказываются от инвестирования в жилье и покупают его для проживания в настоящее время, либо на будущее детям. Так, доля инвестиционных квартир сократилась с 30 до 19 процентов на вторичном рынке и с 50 до 31 процента на первичном.

Кроме того, по наблюдениям Шавнева, россияне стали чаще покупать жилье в пределах второго-девятого этажей из соображений безопасности, а если выбор ограничен первым и последним этажом, то зачастую покупатель останавливается на первом. Также, как отмечают в компании, на скидку при продаже вторичной квартиры сегодня соглашается лишь четверть собственников, что объясняется рекордным разрывом в ценах на готовое и новое жилье. Средний размер дисконта также упал: если год назад он составлял 4,8 процента, то сейчас он снизился до 3 процентов.

Ранее россиян предостерегли от совершения ошибок, приводящих к переплате при покупке квартиры. Прежде всего принять рациональное решение мешают спешка и невнимание к инфраструктуре района.