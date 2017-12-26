Созданные Украиной для борьбы с Израилем танки бросили на боевиков

В сети появились кадры операции сирийской армии по ликвидации анклава боевиков в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск. На видео запечатлены военнослужащие и тяжелая техника, в том числе танки Т-55МВ, пишет «Вестник Мордовии».

В 1997 году сирийцы разместили эти танки вдоль Голанских высот на случай столкновений с израильской бронетехникой, в частности с «Меркавами». Для этого Т-55МВ был оснащен противотанковым комплексом «Бастион» с управляемой ракетой, отстреливаемой через ствол орудия. В каждом танке хранилось всего несколько единиц ракет из-за их дороговизны.

Модернизация Т-55 до варианта МВ проводилась на Львовском бронетанковом заводе; сами машины, вероятнее всего, были взяты из состава украинской армии. Помимо ПТУР, эта модификация получила навесную динамическую защиту, противокумулятивные экраны, улучшенный двигатель, систему управления огнем «Волна» и другое оборудование.

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