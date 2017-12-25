Прошедшие по Красной площади танки появились в Сирии

В сети опубликовали фотографию танка Т-90А, переданного сирийской армии из России. Боевая машина оснащена транспондером, который впервые был установлен на танки 27-й бригады из Алабино в 2011 году в преддверии Парада Победы, пишет в своем блоге военный эксперт Алексей Хлопотов.

По его словам, установленный на башне прибор — это радиочастотная метка производства американской фирмы Omni-ID. Данное устройство, как пояснил Хлопотов, предназначено для отслеживания грузов, контейнеров и тяжелого оборудования в экстремальных условиях.

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Он предположил, что танки 27-й бригады оснастили этими метками незадолго до парада на Красной площади для контроля местоположения машин во время прохождения колонны. Такие меры, согласно теории Хлопотова, понадобились для того, чтобы безболезненно заменить опытных танкистов 5-й таманской бригады, которые не смогли принять участие в публичном мероприятии, так как получили новую модификацию Т-90А с секретным оборудованием. «С тех пор транспондеры с алабинских Т-90А так никто и не снял», — добавил эксперт.

«Танки с этой приблудой появились в 2011 году. Не где-нибудь, а на параде в Москве. С тех пор они участвовали во множестве показов», — напомнил Хлопотов.

Предположительно, Т-90 поступили на вооружение сирийской армии в 2015-м. В конце того же года они приняли участие в боях в Алеппо. Впоследствии несколько машин попали в руки террористов.

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