Украинское радио пожаловалось на засилье евреев в политике

Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана.

На львовском радио «Вголос» устроили разбор причин большого числа евреев в украинской политике. Об этом написал в своем Facebook глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

Он рассказал, что в дискуссии приняли участие директор Института трансформации общества Олег Соскин, глава партии «Братство» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский и член националистической партии ВО «Свобода» Андрей Мищенко.

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Ведущая программы, Юлия Свитанская, обратила внимание на то, что в стране проживает 37 миллионов украинцев и чуть более ста тысяч евреев, однако многие политики принадлежат именно к этому этносу. «И президент [Владимир Зеленский], и премьер [Владимир Гройсман], и мэр Харькова [Геннадий Кернес], и [депутат Верховной Рады Вадим] Рабинович, и [бывший премьер Юлия] Тимошенко, и [олигарх Игорь] Коломойский, и [олигарх Виктор] Пинчук, и даже [бывший президент Виктор] Кучма», — перечислила она.

Соскин заявил, «что все политики еврейской национальности работают на Израиль и разные хасидские структуры, в том числе ХАМАС» (террористическая организация, которая борется за независимость Палестины от Израиля — прим. «Ленты.ру»). По его мнению, евреи «объединились, чтобы уничтожить Украину, уничтожить украинцев духовно, а самим разбогатеть».

Корчинский считает, что большинство олигархов, которые «ограбили украинскую экономику и народ» являются евреями, и только евреи будут хорошо жить при президенте-еврее [Зеленском].

Мищенко же заявил, что нахождение евреев в органах власти приведет к росту антисемитизма в стране. Также он выразил мнение, что Зеленский будет истреблять титульную нацию. «Природа у всех чужаков такая», — резюмировал он.

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Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Польшу и Израиль в распространении и поддержке российской пропаганды. «Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран нашли "общий язык", и, конечно, он "русский". Письмо мэру Ивано-Франковска написано по-английски, но суть его — российская. Ведь содержание — повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения», — заявил он.

Сам Зеленский никак не комментировал свое происхождение, однако некоторые радикальные украинские националисты называли его ставленником «еврейского олигарха [Игоря] Коломойского».

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