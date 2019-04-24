Чешское СМИ назвало Зеленского «евреем во главе украинских фашистов»

Чешская радиостанция Český rozhlas выпустила материал о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском под названием «Еврей во главе украинских фашистов». Текст опубликован под авторством Яна Фингерланда (Jan Fingerland).

В материале говорится, что украинские избиратели, несмотря на высокий уровень антисемитских настроений внутри страны, выбрали в президенты с большим преимуществом Зеленского. Чешский журналист и обозреватель констатировал, что это говорит о попытках украинцев «отказаться от шовинизма в поисках нового, другого пути».

Фингерланд также подчеркнул, что на Украине большая доля евреев и многие из них заметны в политике, культуре и экономике. Журналист в своем тексте уточнил, что Зеленский родился в Кривом Роге, женат на украинке, и если и упоминает свои еврейские корни, то только в шутках.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. Он набрал 73,22 процента голосов. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.

В первом туре выборов Зеленский победил почти во всех регионах, но не на западе. Там его с большим отрывом обошел Петр Порошенко. Это объясняется националистическими настроениями, которые сильны в западном регионе.

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