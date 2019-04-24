Посольство Украины в Чехии потребовало извинений за «еврея во главе фашистов»

Посольство Украины в Праге требует извинений от чешского издания Český rozhlas из-за публикации материала о победителе президентских выборов Владимире Зеленском. Сообщение об этом посольство опубликовало в своем Twitter-аккаунте.
«Уважаемые Český rozhlas, вы считаете, что с вашей статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ждем извинений», — заявили дипломаты.
Ранее на сайте издания Český rozhlas появилась статья обозревателя Яна Фингерланда. Она называлась «Еврей во главе украинских фашистов» и была посвящена победе Зеленского во втором туре президентских выборов.
Сам Зеленский никак не комментировал свое происхождение, однако некоторые радикальные украинские националисты называли его ставленником «еврейского олигарха [Игоря] Коломойского».
Действующий президент Украины и оппонент Зеленского на выборах Петр Порошенко неоднократно обвинял Зеленского в связях с Коломойским. Глава государства называл политика марионеткой олигарха, которую он выставил на выборы с целью отомстить Порошенко за национализацию в 2016 году принадлежащего Коломойскому «Приватбанка».
Ранее Зеленский позитивно высказался о лидере Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степане Бандере, которого он назвал «неоспоримым героем». «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — заявил Зеленский. Членов ОУН обвиняют в убийствах польского и еврейского населения на территориях, которые тогда входили в состав Польши и Чехословакии.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а Порошенко — около 24 процентов.