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Отец Зеленского назвал Коломойского самым порядочным олигархом

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Игорь Коломойский

Александр Зеленский, отец лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского, рассказал об отношении к бывшему главе Днепропетровской области и национализированного Приватбанка Игорю Коломойскому. Интервью с Зеленским-старшим опубликовало издание «Страна.ua».

По словам Александра Зеленского, разговоры о связях его сына и беглого украинского олигарха начал действующий президент Петр Порошенко, но это только слухи. Он объясняет отсутствие поддержки финансовым положением бизнесмена, который беднее действующего президента «в десять раз». «Нет денег на наблюдателей, офисов нет. (...) Я думаю, что он не помогает Вове, я же вижу это все. Билбордов же мало», — говорит отец Владимира Зеленского.

В то же время отец кандидата в президенты Украины положительно отзывается о деятельности Коломойского, который, по его мнению, будучи главой Днепропетровской области, спас регион. «Да пусть бы он вернулся», — говорит отец Зеленского, добавляя, из всех украинских олигархов бывший глава Приватбанка кажется ему самым порядочным.

Петр Порошенко обвиняет Коломойского в поддержке Владимира Зеленского, аргументируя свою позицию тем, что принадлежащий олигарху телеканал «1+1» занимается распространением фейков о президенте. 25 марта Порошенко подал на телеканал в суд из-за прозвучавших в эфире обвинений в его причастности к смерти родного брата в автокатастрофе в 1997 году. Телеканал «1+1» также регулярно показывает юмористические шоу возглавляемой Зеленским студии «Квартал 95».

За несколько дней до первого тура президентских выборов Игорь Коломойский появился в базе данных украинского сайта «Миротворец» за «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран», «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине», «манипуляцию общественно значимой информацией» и «организацию распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».

Сам Коломойский, в настоящее время проживающий в Израиле, в интервью журналисту Дмитрию Гордону также утверждал, что у него нет возможности финансировать кандидатов в президенты Украины, однако он болеет за Зеленского и проигравшую в первом туре выборов главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Кроме того, его с Зеленским связывают успешные деловые отношения, отмечает бизнесмен.

Игорь Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области со 2 марта 2014 года. Год спустя, 25 марта 2015 года, он подал президенту Украины прошение об отставке. Как объяснял сам Коломойский, он уволился, потому что опасался обвинений в сепаратизме.

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