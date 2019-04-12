Борьба Порошенко с Зеленским превратилась в мем

Пользователи Twitter высмеяли избирательные кампании кандидатов в президенты Украины комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. С помощью мемов юзеры пошутили над лозунгами, роликами и избирателями, отдающими предпочтение тому или иному кандидату.

Борьба кандидатов напомнила некоторым противостояние двух банд в игре GTA: San Andreas. Цвета совпадают с цветами кампании кандидатов. У Зеленского — зеленый, а у Порошенко — фиолетовый.

Микроблогеры обыграли арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его представили в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают связанным с Зеленским. Утверждается, что комик часто встречался с олигархом лично. Не обошли вниманием и бывшего премьера Юлию Тимошенко, не прошедшую во второй тур по итогам голосования.

— 3й т⭕ст™ за Prodigy (@DFENS3000) 11 апреля 2019, 10:42

Также многие пользователи вспомнили видеоролик в поддержку Порошенко, на котором мужчина играет на аккордеоне и поет о том, что нужно голосовать за действующего президента Украины, чтобы президент России Владимир Путин «не напал».

— 3й т⭕ст™ за Prodigy (@DFENS3000) 11 апреля 2019, 05:51

В меме обыграли предвыборный лозунг Порошенко — «Думай».

Некоторые припомнили плакаты против лидера КПРФ Геннадия Зюганова из 1990-х годов.

Ранее Нацполиция Украины завела уголовное дело из-за появления ролика, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик. Полицейские проверяют «возможное наличие угрозы жизни или здоровью» кандидата.

Первый тур выборов состоялся 31 марта.

Во время первого тура выборов президента Украины комик Зеленский в два раза опередил действующего президента Порошенко по числу голосов. За него проголосовали 30 процентов избирателей. Второй тур запланирован на 21 апреля. Кандидаты также договорились провести дебаты в прямом эфире до голосования.

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