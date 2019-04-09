Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко признал неудачной идеей свои агитационные плакаты с использованием фотографии российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

Порошенко принес извинения украинцам и попросил не связывать образ Путина с фигурой его оппонента Владимира Зеленского. «Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. И если кто-то это понял так, я извиняюсь», — заявил он.

Как ранее сообщало издание «Страна.ua», на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласит: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.

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Кроме того, основатель исследовательской платформы Quantum Future Lab Денис Семенов отметил, что такая агитация, вероятно, не соответствует законам Украины. Согласно закону о рекламе в СМИ, фотографии людей можно размещать только с их письменного согласия. Кроме того, в выборном законодательстве есть запрет на агитацию за кандидата иностранными гражданами, а изображение Путина можно счесть нарушением этого запрета. Также появление президента России на плакатах может ввести избирателей в заблуждение.

В ходе своей агитационной кампании Порошенко уже заявлял, что его главным оппонентом на выборах является российский президент.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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