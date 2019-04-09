Бывший СССР
 
Последние новости
Нетаньяху пришел на пляж и позвал отдыхающих на выборы
«ВКонтакте» оказалась источником большинства дел об экстремизме
Россияне вывели с Кипра миллиарды евро
Путин ответил строчкой из «12 стульев» на вопрос о визите в США
Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Джордж Мартин высказался по поводу окончания съемок «Игры престолов»
В сеть слили личные данные пациентов скорой помощи в России
Богатейший африканец обналичил 10 миллионов долларов, посмотрел на них и вернул
Новости партнеров

Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Петр Порошенко признал неудачной идеей свои агитационные плакаты с использованием фотографии российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

Порошенко принес извинения украинцам и попросил не связывать образ Путина с фигурой его оппонента Владимира Зеленского. «Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. И если кто-то это понял так, я извиняюсь», — заявил он.

Как ранее сообщало издание «Страна.ua», на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласит: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.

Кроме того, основатель исследовательской платформы Quantum Future Lab Денис Семенов отметил, что такая агитация, вероятно, не соответствует законам Украины. Согласно закону о рекламе в СМИ, фотографии людей можно размещать только с их письменного согласия. Кроме того, в выборном законодательстве есть запрет на агитацию за кандидата иностранными гражданами, а изображение Путина можно счесть нарушением этого запрета. Также появление президента России на плакатах может ввести избирателей в заблуждение.

В ходе своей агитационной кампании Порошенко уже заявлял, что его главным оппонентом на выборах является российский президент.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Это введение избирателя в заблуждение". Из-за рекламы, в которой он приравнивает Зеленского к Путину, Порошенко обвинили в нарушении закона
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Порошенко назвал Путина главным противником на выборах
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:07 7 апреля

«Американцы считают себя супернародом»

Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
13:03Сегодня

Украина пожаловалась на зажатую неадекватным госдолгом экономику

15:24Сегодня

Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах

16:23Сегодня

В финансировании кампании Зеленского нашли российский след

Бывший СССР00:03 5 апреля

Казахский исход

Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
12:49Сегодня

Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

11:58Сегодня

Порошенко попросил создать закон об импичменте

11:24Сегодня

Порошенко рассказал о ракетном щите Украины

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
08:45Сегодня

Мусульманам в Киргизии запретили сетевой маркетинг

10:16Сегодня

Названа дата досрочных выборов президента Казахстана

10:07Сегодня

Порошенко решил отказаться от кумовства

Россия
Матвей Агеев«Друзья сделали вид, что не знают меня»
Матвея спасет только операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь!
«Гена, ты неправильный человек!»
Российский пенсионер продал квартиру и внедорожник. И построил спортзал для инвалидов
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
Опека обещала вернуть детей кормившей их отходами россиянке после ремонта
Путин сообщил о тревожной тенденции в Арктике
Путин ответил президенту Финляндии за Крым
Российский сенатор передумал запрещать съемку на избирательных участках
Все материалы
Мир
При Каддафи такого не было
Рабство, террор и лагеря смерти. Новый диктатор наводит порядок в Ливии
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Российский ракетный удар в Сирии попал на видео
Британцы окончательно решили перенести Brexit
Число погибших в боях за Триполи возросло до 50
США предостерегли Египет от закупки российских Су-35
В Ливии начался военный переворот
Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу
Все материалы
Бывший СССР
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах
В финансировании кампании Зеленского нашли российский след
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко попросил создать закон об импичменте
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
«Газпром» обвинил российскую компанию в подрыве бюджета России
Украина начала готовиться к разрыву с «Газпромом»
Банк арестованного в Москве инвестора из США подготовили к захвату
В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Все материалы
Силовые структуры
«Отслужишь как на курорте!»
В России начался весенний призыв. Как и где военкоматы ищут новобранцев
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Тариэл Ониани«Их ночной кошмар может стать реальностью»
Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести
Поставлен рекорд по хищениям денег у россиян
Упавший в судорогах на приговоре офицер МВД избежал наказания за мошенничество
Генпрокуратура выявила нарушения в президентском авиаотряде
Главный вор в законе России вышел на свободу
Все материалы
Наука и техника
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
«Адмирал Кузнецов» оказался готов лишь на четверть
Решена полувековая математическая загадка
Все материалы
Спорт
Роберт Грин«Беру чашку чая и иду на трибуну»
Эти футболисты просто сидят на скамейке. За это им платят лучшие клубы планеты
Адвокат Кокорина назвал удар стулом по голове Пака «рефлекторным движением»
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Украинский футболист рассказал об отказе раздвигать ноги перед московским клубом
Полицейские разогнали устроивших массовую драку футболистов слезоточивым газом
Пилот «Формулы-1» отказался от алкоголя ради гонок
Тора Брайт«Я ломала челюсть и снова выходила на трассу»
Она принесла Австралии первое олимпийское золото в сноуборде. Но переехала в США
Все материалы
Культура
«Пацаны, только в голову не бейте!»
 
«У них было много общих причуд»
Неизвестные факты о жизни Курта Кобейна и его романе с Кортни Лав
Четкая читка
Его называют главным режиссером страны. Что нужно знать о новых спектаклях Богомолова
Джордж Мартин высказался по поводу окончания съемок «Игры престолов»
Актеры «Игры престолов» перечислили самые шокирующие сцены сериала
Тур воссоединившихся Spice Girls оказался под угрозой из-за лесбийского скандала
В новом ролике «Мстителей» обнаружили тайное послание
Все материалы
Интернет и СМИ
Культ жестокости
 
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
В сеть слили личные данные пациентов скорой помощи в России
Burger King удалил рекламу после обвинений в издевательствах над азиатами
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Названы сроки возвращения исчезнувшего ведущего НТВ
Женщина спаслась от насильника из Tinder с помощью мобильного приложения
Все материалы
Ценности
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Раскрыта цена брендовых кроссовок священников
Незнакомцы с помощью «психической атаки» убедили пенсионерку купить шубу
Британца лишили имени в Instagram ради аккаунта Меган Маркл
Назван процент довольных своей внешностью женщин
Все материалы
Путешествия
«Они молятся пять раз в день, мучают рабов и живут в помоях»
Что российские путешественники нашли в самой бедной стране Африки
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Грозный спустя 30 лет вновь свяжут с Тбилиси
Россиян продержали 13 часов в самолете с ледяным ветром в салоне
Пилот перепутал кнопки и устроил панику на борту самолета
Российский самолет прервал взлет из-за задымления в кабине пилота
Все материалы
Из жизни
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Сказка наизнанку
Корейцы всю жизнь делают себя лучше. Это оборачивается алкоголизмом и суицидами
Мужчина достал из мусора лотерейный билет и разбогател
Юноша вырвался из хватки медведя и прогнал его
Мужчина с ногой весом 150 килограммов взмолился об ампутации
Дайвер-новичок попала в пасть к агрессивной акуле
Все материалы
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Альфа-Cadillac
Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Раскрыто первое изображение нового Toyota Highlander
Автопилот «Теслы» научат объезжать ямы
Lamborghini Aventador украсили 2 миллионами кристаллов Swarovski
Все материалы
Дом
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Тайский пассаж
Обычный врач увлекся фотографированием городов. Его снимки странные, но прекрасные
Вторичному жилью в России предрекли уверенное подорожание
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Проблемным ипотечникам придумали новую поблажку
Усадьбу в Москве выставили на продажу за четыре миллиарда рублей
Все материалы