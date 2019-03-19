Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция его выступления ведется в YouTube.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там "каши не сварит". Я не собираюсь ни варить кашу, ни есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что настаивает на усилении санкций против Москвы, и призвал мировое сообщество поддержать Украину в борьбе с Россией.

18 марта Путин посетил Крым, где отмечают пятилетие вхождения полуострова в состав России. Он сказал, что с нынешним украинским руководством вряд ли можно наладить отношения, но Москва будет ждать, когда в Киеве восторжествует здравый смысл. Российский президент перешел на украинский язык, комментируя действия нынешних властей Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!