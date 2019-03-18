Путин в Крыму перешел на украинский и рассказал о сумасшествии Киева

Президент России Владимир Путин перешел на украинский язык, комментируя действия нынешних властей Украины. Это произошло во время встречи с общественностью в Крыму в понедельник, 18 марта, трансляцию которой вел ТАСС.

«То, что они [власти Украины] творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински, з глузду з'їхав чи що? С ума сошел?» — сказал Путин.

Он отметил, что с нынешним украинским руководством вряд ли можно наладить отношения, но российская сторона будет ждать, когда в Киеве восторжествует здравый смысл. Также президент отметил, что не видит вражды между украинским и российским народами. «Украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность. Ни в чем», — подчеркнул он.

Это не первый раз, когда Владимир Путин говорит по-украински. Такую же фразу в адрес соседней страны он произнес в декабре 2008 года, будучи премьер-министром. Так он прокомментировал вопрос о том, можно ли сохранить для Украины цены на газ при наличии долга за эти ресурсы.

Путин 18 марта находится в Крыму, где отмечают пятилетие вхождения полуострова в состав России. Там он дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС на полную мощность и встретился с общественностью.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

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