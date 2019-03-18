Москва отказалась требовать у Лукашенко признания Крыма

Российские власти не намерены требовать у Белоруссии признания российского суверенитета над Крымом. С таким заявлением в понедельник, 18 марта, выступил посол России Михаил Бабич на пресс-конференции в Минске, передает «Интерфакс».

Дипломат напомнил о недавнем заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прояснил позицию Минска относительно статуса полуострова.

«[Лукашенко] сформулировал государственную позицию. И иных оснований комментировать у нас нет. И мы исходим из того, что сказал президент», — ответил он на соответствующий вопрос о юрисдикции Крыма.

Материалы по теме Цена Союза Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет

Кроме того, в ходе пресс-конференции посол заявил, что в Москве наблюдают попытку проведения в информационном пространстве параллелей между «Крымской весной» и сегодняшней политикой России в отношении Белоруссии.

«Хочу сказать, что это образец совершенно неприкрытой циничной информационной провокации. Никакой корреляции между событиями в Крыму 2014 года и нашими взаимоотношениями с Белоруссией нет. Это информационная диверсия, которая имеет совершенно понятные цели», — подчеркнул дипломат.

В ходе «Большого разговора» со средствами массовой информации, состоявшегося 1 марта, Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин в течение последнего времени не поднимал вопрос признания Минском российского суверенитета над Крымом, при этом ранее у глав государств было «полное понимание и взаимопонимание» по этому вопросу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!