Лукашенко объяснил непризнание Крыма российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих недавних разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным не поднимал вопрос признания Минском российского суверенитета над Крымом. С таким заявлением белорусский лидер выступил в пятницу, 1 марта, фрагмент выступления Лукашенко на своем YouTube-канале опубликовал телеканал «112 Украина».

При этом ранее у лидеров России и Белоруссии было «полное понимание и взаимопонимание» по данному вопросу. «И я благодарен Путину за его понимание моего положения», — добавил Лукашенко.

«Некоторые люди России от меня требовали, и ногами, и каблуками стучали — если ты союзник, если ты пророссийский, если ты пронаш — ты должен то-то, то-то, то-то сделать. (...) И я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного дальше, глубже, может, вам пригодится в этом конфликте такая Беларусь, с такой позицией», — указал белорусский лидер.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и "спасибо" не скажут. На Западе, может, кто-то заметит, еще где-то... У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло... В Украине скажут "собака" и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — задался вопросом Лукашенко.

Лукашенко призвал «смотреть дальше и глубже в этих вопросах» и попытаться «хотя бы в данном случае» его понять. «Не могу я быть марионеткой: подписал вчера один документ, а сегодня выскакиваю и начинаю кричать», — сказал он.

«Хотя американцам и Западу я всегда говорю — по-настоящему, я должен был высказаться в поддержку России. Они спросили: а почему? Я говорю — не в самостоятельной позиции. Это с европейцами у меня был диалог, и не с одним. Говорю: когда Вашингтон принимает решение абсурднейшее, вы бегом, спотыкаясь, принимаете этот забег, чтобы их поддержать. А почему я не должен поддержать Россию? Пусть даже вопреки какому-то здравому смыслу. Вы же это постоянно делаете», — объяснил белорусский лидер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. Официальный Минск, равно как и большинство стран-членов ООН, российский суверенитет над Крымом не признал.

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