Лукашенко рассказал о восторге Запада от непризнания Минском российского Крыма

Ряд западных партнеров Белоруссии «в восторге» от позиции Минска относительно суверенитета и международно-правового статуса ряда регионов на территории постсоветского пространства. С таким заявлением в среду, 31 октября, на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Tut.by.

По его словам, ряд европейских стран имеет претензии к Минску. «Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека», — сказал Лукашенко.

«Давайте посмотрим, что происходит с демократией в Западной Европе. Если уже немцы не оценили роль [канцлера Германии Ангелы] Меркель в истории и готовы ее выкинуть на задворки, то я вас поздравляю. Вы посмотрите, что происходит у вас, в Европе, с демократией, а вы все говорите о демократии в бывших советских республиках», — заявил он.

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Также белорусский лидер поделился своими прогнозами на будущее. «Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии. Потому что у нас есть стабильность для нормальной жизни людей. Девчонки не должны бояться в школу ходить в юбке. О каких правах человека тут можно говорить? Где права 70 человек, которых расстреляли в Норвегии? А он сидит в трехкомнатной тюрьме, хорошо ему (в 2011 году норвежец Андерс Брейвик совершил два теракта — устроил взрыв в правительственном квартале Осло, жертвами которого стали восемь человек, после чего преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек, сейчас он отбывает 21-летний тюремный срок в трехкомнатной камере — прим. «Ленты.ру»)», — поведал президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что для Белоруссии одной из ключевых составляющих не только фундаментальных прав человека, но и безопасности, была и остается социально-экономическая сфера. «Я глубоко убежден, что в нестабильном обществе не могут быть обеспечены права и свободы человека. Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня — это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе?» — сказал он.

Кроме того, Белоруссия многое делает для Евросоюза в сфере безопасности. Страной создан «эффективный заслон на пути нелегальной миграции, наркотрафика и криминала в Европу», «даже мышь не проползет через наши границы» в Европу, заверил Лукашенко.

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Указ о признании независимости двух государств Россией в августе 2008 года подписал президент РФ Дмитрий Медведев после неудачной попытки Тбилиси вернуть Южную Осетию под свой контроль. Независимость Южной Осетии признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. Белоруссия независимость Абхазии и Южной Осетии не признает.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. Официальный Минск до сих пор не признал российский статус Крыма.

На части территории Донецкой и Луганской областей Украины продолжается вооруженное противостояние между киевскими властями и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявивших о своей независимости в апреле 2014 года. Украина считает эти территории оккупированными Россией. Независимость республик не признается ни одним государством-членом ООН.

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