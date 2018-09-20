Южная Осетия потребовала признания от Грузии

Южная Осетия будет готова вести дискуссии с властями Грузии только после того, как Тбилиси признает независимость республики. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщил в интервью «Известиям» президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Еще раз могу подчеркнуть, что Республика Южная Осетия готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии — при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия», — подчеркнул он.

По его словам, руководство республики всегда было открыто для диалога, однако Грузия до сих пор не подписала меморандум и, «судя по всему, не собирается подписывать». «Понятно, что на них идет давление со стороны Соединенных Штатов Америки, и это уже не скрывается. Это очевидно, об этом говорит ход дискуссий в Женеве», — отметил южноосетинский лидер.

В августе 2008 года, в начале второго президентского срока Михаила Саакашвили, Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании республик заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия. Абхазию также признает Вануату.

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