Сирия признала Южную Осетию и Абхазию

Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией, говорится в официальных заявлениях представителей власти кавказских республик.

«Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика, подтверждая свою приверженность основополагающим принципам международного права, (...) объявляют о взаимном признании», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте югоосетинского МИД.

В документе отмечается, что государства стремятся к установлению и развитию «полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества и взаимодействию на благо своих народов». Кроме того, Цхинвал и Дамаск обязуются действовать в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

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Заявление о взаимном признании Абхазии и Сирийской Арабской Республики на своем сайте опубликовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

По его словам, этому событию предшествовала большая работа МИД страны и посольства Абхазии в России.

Послы трех республик в России согласовали текст и дату выпуска совместного коммюнике 28 мая.

Независимость Абхазии и Южной Осетии оспаривает Грузия. В конце марта МИД России призвал страну отменить закон «Об оккупированных территориях», в котором Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию. В грузинском документе республики фигурируют как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион.

В августе 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости двух государств. Независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу. Абхазию, помимо этих четырех стран, признает Вануату.

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