Сенаторы одобрили прием южноосетинских военных в состав армии России

Комитет Совета Федерации по обороне одобрил вхождение отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав армии России, передает РИА Новости.

Сенаторы рекомендовали коллегам по верхней палате парламента ратифицировать соответствующее соглашение между Москвой и Цхинвалом на заседании Совфеда в среду, 31 января.

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Летом 2017 года власти Южной Осетии заявили о возможном увеличении численности своих военных подразделений, имеющих право служить в Вооруженных силах России.

«Это делается в рамках соглашения о едином контуре безопасности границы Южной Осетии, у этого проекта есть большое будущее, и если будет необходимо, то будем рассматривать и увеличение численности военнослужащих, — отметил глава республики Анатолий Бибилов. — А так этот проект работает, движется, этот проект будем доводить до конца».

Соглашение, по которому отдельные воинские подразделения Южной Осетии могут включаться в состав подразделений Минобороны России было одобрено правительством в марте прошлого года.

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