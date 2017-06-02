Южная Осетия допустила увеличение числа своих военных в вооруженных силах России

Численность югоосетинских военных, которые имеют право проходить службу в составе вооруженных сил России, может быть увеличена. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Есть условия, когда подразделения будут входить в состав военной составляющей РФ. Это делается в рамках соглашения о едином контуре безопасности границы Южной Осетии, у этого проекта есть большое будущее, и если будет необходимо, то будем рассматривать и увеличение численности военнослужащих. А так этот проект работает, движется, этот проект будем доводить до конца», — рассказал Бибилов.

В марте 2017 года правительство России одобрило соглашение, по которому отдельные воинские подразделения Южной Осетии могут быть включены в состав вооруженных сил России. Соглашение обсуждалось в начале марта на встрече президента России Владимира Путина и тогдашнего главы республики Леонида Тибилова.

Согласно документу, общая численность югоосетинских военных в составе российских вооруженных сил ограничена потолком в 150 человек. По мнению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, эта договоренность стала еще одним фактором, гарантирующим безопасность в регионе.