В Южной Осетии начались учения 58-й армии

Подразделения российской 58-й общевойсковой армии начали командно-штабные учения на территории Южной Осетии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Военнослужащие отработают действия подразделений при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления», — пояснил Астафьев.

Материалы по теме «Новая российская армия не родилась за три года ниоткуда» Виктор Мураховский — о результатах военной реформы и перспективах ВС России

Учения продлятся до 17 июня, в них примут участие свыше трех тысяч человек и более 500 единиц вооружения и военной техники. В том числе будут применяться новые командно-штабные машины, оборудованные современными средствами связи и управления.

Российские войска постоянно развернуты на территории Южной Осетии с февраля 2009 года, после того, как по итогам Пятидневной войны с Грузией Москва признала независимость самопровозглашенной республики. До начала войны в августе 2008 года в пригороде Цхинвала был расквартирован российский миротворческий мотострелковый батальон (именно он и подвергся атаке грузинских войск в ночь на 8 августа 2008 года).

Находящиеся сегодня на территории Южной Осетии российские войска сведены в 4-ю Вапнярско-Берлинскую гвардейскую военную базу, развернутую на основе подразделений 135-го и 693-го мотострелковых полков 19-й мотострелковой дивизии. Общая численность войск достигает четырех тысяч человек, в составе — три мотострелковых, один танковый и один разведывательный батальоны, три дивизиона артиллерии (один реактивной и два — ствольной), зенитный ракетный дивизион, а также части обеспечения.