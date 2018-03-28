МИД призвал Грузию отменить закон о «российской оккупации»

Министерство иностранных дел России призвало Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях». Об этом сообщается в среду, 28 марта, на сайте ведомства.

Как поясняет пресс-служба МИД, 27-28 марта в Женеве состоялись консультации в рамках международных дискуссий по Закавказью, на которых представители Грузии «превратили встречу в пропагандистскую акцию».

«Построив свое выступление на избитом тезисе о "российской оккупации", грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом», — говорится в сообщении министерства.

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