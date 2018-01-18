Жителей Грузии масштабно привили от бешенства

Отчет государственного аудита Грузии о том, что в стране в 2016-2017 годах было использовано около 30 тысяч доз вакцины, опасной для здоровья, стал причиной большого скандала. В свою очередь, Минздрав заверяет людей, что ничего страшного не произошло, пишут РИА Новости.

По данным госаудита, Всемирная организация здравоохранения порекомендовала изъять из потребления «опасную для жизни» вакцину. В отчете отмечено, что препарат ранее не смог пройти необходимую регистрацию, однако специальная комиссия в Грузии все же получила право на допуск вакцины.

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В Минздраве заявили, что речь идет не о препарате для детских прививок, как подумали многие, а о вакцине от бешенства. «Обнародованные в публикации данные не соответствуют действительности. Вакцина была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Никаких побочных эффектов от этой вакцины не фиксировалось», — сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Как заявил представитель министерства, переквалификация вакцины не означает, что ее надо было уничтожить.

В декабре прошлого года британка выложила в интернет фотографию больной племянницы. По утверждению женщины, у девочки нашли гемофильную палочку из-за того, что вовремя не были сделаны прививки.

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